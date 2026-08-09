سيناتور جمهوري يدعو ترامب إلى مخاطبة الأمريكيين بشأن المسار المقبل في إيران

دعا السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخاطبة الشعب الأمريكي بشأن المسار الذي يتعين اتباعه في إيران، وذلك بعد تعثر الجهود الدبلوماسية واستئناف الأعمال العدائية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال كاسيدي إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس حضر الأسبوع الماضي مأدبة غداء لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، حيث قدم، بحسب كاسيدي، شرحاً وافياً لوجهة النظر بشأن كيفية المضي قدماً.

وأضاف أن أحد المشاركين في الغداء أبلغ نائب الرئيس بأن الرئيس ترامب بحاجة إلى نقل الرسالة نفسها إلى الشعب الأمريكي.

ووفقاً لشبكة «سي بي إس نيوز» اليوم /الأحد/، أعاد كاسيدي التأكيد على الاستراتيجية التي قال إن فانس عرضها على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، والتي تتضمن، بحسب قوله، مواصلة الضغط على إيران، بما في ذلك عبر الحصار، لإلحاق "قدر كافٍ من الضرر بها يدفعها فعلياً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وفي الوقت نفسه، تتضمن الاستراتيجية، وفق كاسيدي، سعي الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يضمن استمرار تدفق النفط عبر الممر المائي.

وقال كاسيدي: "إن استمرار الضغط الاقتصادي، مع تخفيف الضغط على الغرب، إلى جانب مواصلة العمليات الانتقائية، يشكل جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل، إنه ليس شيئاً ينتهي غداً، بل مسار ينتهي تدريجياً".