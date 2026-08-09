هل رش المياه في الشوارع في أوقات الحر حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين، حول حكم رش المياه في الشوارع أمام البيوت والمحلات، خاصة في أوقات الحر.

حكم رش المياه في الشوارع أمام البيوت والمحلات

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإسراف في استخدام الماء أمر غير جائز شرعًا، لأنه يُعد تعديًا على نعمة من أعظم نعم الله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض الناس لا يشعر بقيمة الماء إلا عند فقده، في حين أن هناك من يحتاج إلى شربة ماء، مؤكدًا أن إهدار المياه في الشوارع دون حاجة حقيقية يدخل في باب الإسراف المنهي عنه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الماء نعمة مخصصة لمنافع أساسية، وعلى رأسها الشرب، ولا ينبغي إهدارها في أمور يمكن الاستغناء عنها أو تقليلها.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الإسراف في الماء حتى عند الوضوء، حيث كان يستخدم مقدارًا يسيرًا من الماء، ما يدل على أهمية الاقتصاد في استخدامه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحفاظ على الماء واجب، خاصة في ظل ما قد يشهده العالم من أزمات مائية، داعيًا إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التعدي على هذه النعمة.