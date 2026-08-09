الأنبا باخوم يشارك في الرياضة الروحية المريمية بكنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

نظمت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، الرياضة الروحية، تزامنًا مع صوم السيدة مريم العذراء واستعدادًا للاحتفال بعيد انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة.

افتتح نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الرياضة الروحية، بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "نظر له يسوع وقال: قم واتبعني"، مركزًا على دعوة الرب يسوع، باعتبارها دعوة لنا أيضًا

تضمنت الرياضة الروحية مشاركة فرق كورال الكنيسة، وهي: كورال القديس فرنسيس الصغير للمرحلة الابتدائية، وكورال القديس فرنسيس الكبير للمرحلتين الإعدادية، والثانوية، وكورال القديسة ريتا، وكورال القديس كارلو أكوتس للشباب، وكورال الأم تريزا، بالإضافة إلى كورال وان هارت (One Heart)، التابع لكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، حيث تقديم عدد من الترانيم الروحية، مصحوبة بالتطواف المريمي الاحتفالي.

وقدّم الأب إغناطيوس فايق، نائب راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، كلمة تأملية بعنوان "الروح القدس يحل عليكِ وقوة العلي تظللكِ"، وشارك الأب عماد كامل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة، بإرشاد حول "الروح القدس يعيد تشكيلنا على خطى مريم".

وتحدث الأب جواو جبريل، نائب راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالقصيرين عن "الروح القدس في العهدين القديم والجديد"، مشيرًا إلى أن الروح كانت تسكن الهياكل الحجرية في العهد القديم، بينما صار الإنسان في العهد الجديد هيكلًا للروح القدس.

وقدم الأب مينا مسعود، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بمدينة العبور، تأملًا روحيًا بعنوان "مسيرة الروح القدس منذ التكوين وإلى الآن في الكنيسة ومؤمنيها".

واختُتمت الرياضة الروحية بالقداس الإلهي، الذي ترأسه الأب أنطونيوس، المستشار الأول للرهبنة الكرملية بمصر، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "عمل الروح القدس في مريم: ليكن لي كحسب قولك"، متناولًا كيفية تطبيق ذلك في حياتنا اليومية.