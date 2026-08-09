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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير المركز الإسلامي المسيحي يهنئ الدكتور محمود صديق برئاسة جامعة الأزهر

مدير المركز الإسلامي المسيحي يهنئ الدكتور محمود صديق برئاسة جامعة الأزهر
مدير المركز الإسلامي المسيحي يهنئ الدكتور محمود صديق برئاسة جامعة الأزهر
محمد شحتة

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، المطران منير حنا، مدير المركز الإسلامي المسيحي للتفاهم والشراكة، والقس الدكتور ماتيو أندرسن، مدير الدراسات الأكاديمية في المركز، في مكتبه، اليوم الأحد؛ لتهنئته بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة النهضة والتقدم.

وعبَّر المطران منير حنا عن خالص تقديره للدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدور الذي تقوم به جامعة الأزهر في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول النَّيْل من استقرار المجتمعات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تُعزز من قيم المواطنة، وتؤكد أن المصريين جميعًا _ على اختلاف معتقداتهم_ يجمعهم هدف واحد وهو رفعة الوطن واستقراره.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمود صديق، عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، معربًا عن سعادته؛ لما تحمله من معاني المودة والتعاون بين المؤسسات المصرية، والتأكيد على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبي الشعب المصري.

حضر اللقاء الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

خطة لتطوير تمريض الأزهر تشمل الهوية البصرية

كما استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بمقر الجامعة؛ لبحث سبل تطوير منظومة التمريض وتعليم التمريض بجامعة الأزهر، والارتقاء بمستويات التدريب وتحسين الأداء، بما يتناسب مع طبيعة منظومة التمريض بالأزهر الشريف.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن هذا التوجه يأتي بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرة إلى أن انضمامها إلى أسرة جامعة الأزهر يمثل شرفًا كبيرًا لها، وأن منظومة التمريض داخل الأزهر تتمتع بطبيعة خاصة.

وأوضحت نقيب التمريض أن تطوير منظومة التمريض وتعليم التمريض بالأزهر يستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة، تدعم الطلاب وأطقم التمريض، وتواكب التطورات الحديثة في التعليم والتدريب والممارسة المهنية.

جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق المركز الإسلامي المسيحي رئاسة جامعة الأزهر التفاهم والشراكة شيخ الأزهر المطران منير حنا

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