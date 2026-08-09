أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين لم ينته.. وتصريحات نتنياهو تهدم مشروع السلام

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم ينتهِ، وإنما جرى تجميده، مشيرًا إلى أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سببًا رئيسيًا في وقف تنفيذ هذا المخطط، بحسب تصريحاته.

إهانة شخصية للرئيس الأمريكي

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة والدولة الفلسطينية تمثل إهانة شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا إذا كانت هذه التصريحات جاءت بالتنسيق والتوافق بين الطرفين.

وأكد موسى أن المخطط الإسرائيلي بشأن قطاع غزة لا يزال قائمًا، معتبرًا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة كشفت عن توجهات خطيرة، مع تأكيده عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

تنفيذ خطة الانسحاب

وأضاف أن نتنياهو أعلن عدم تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، معتبرًا أن استمرار هذه المواقف يأتي بالتزامن مع مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

اتفاقات ومساعي السلام

وشدد أحمد موسى على ضرورة أن يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على تصريحات نتنياهو، موضحًا أن هذه التصريحات، من وجهة نظره، تهدد ما تم التوصل إليه ضمن اتفاقات ومساعي السلام التي تبنتها الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن فصلها عن الملفات الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن الملف الفلسطيني يرتبط بشكل مباشر بالملفات الإيرانية والسورية والأردنية، وأن أي تطورات في المنطقة ستكون لها انعكاسات متبادلة على مختلف هذه الملفات.