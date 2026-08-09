إعلام عبري: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لتقليص عدد القوات في غزة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال تستعد لتقليص عدد القوات في قطاع غزة بشكل كبير.

كما أشارت القناة 14 الإسرائيلية - في تقرير لها - أن الفرقة 99 ستنهي عملياتها في قطاع غزة دون أن تستبدل بفرقة ثانية.

وأبانت القناة الإسرائيلية أن فرقة غزة ستبقى الفرقة الوحيدة التي تعمل في القطاع.

وأكد ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إن جيش الاحتلال سينسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في غزة.

وقال ملادينوف في تصريحات له : ما نطلبه هو عدم نشر الجيش الإسرائيلي قوات خارج الخط الأصفر في قطاع غزة.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب بحثت خلال الأيام الأخيرة سحب قواتها من بعض المناطق الواقعة داخل "الخط الأصفر" في قطاع غزة، رغم تمسكها سابقًا بربط أي انسحاب إضافي بنزع سلاح حماس.

ووفق مصادر عسكرية قالت القناة العبرية: لا يزال الخلاف قائمًا حول تعريف نزع السلاح وآليات تنفيذه والتحقق منه، بما يشمل الأسلحة والأنفاق ومواقع التصنيع.

وأضافت: كما أبدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مخاوف من أن القوة متعددة الجنسيات المزمع انتشارها في غزة قد لا تمتلك العدد الكافي للسيطرة على المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ولم تكشف القناة عن مساحة المناطق المشمولة بالمناقشات أو توقيت الانسحاب المحتمل، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش الإسرائيلي.