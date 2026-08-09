ممثل مجلس السلام يكشف مناطق انسحاب جيش الاحتلال بقطاع غزة

أكد ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إن جيش الاحتلال سينسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في غزة.

وقال ملادينوف في تصريحات له : ما نطلبه هو عدم نشر الجيش الإسرائيلي قوات خارج الخط الأصفر في قطاع غزة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لن يقوم بأي انسحاب للقوات ما لم يتم نزع سلاح حماس فعليًا .

وقال أيضا : عندما أتحدث عن نزع السلاح، أعني الأسلحة الثقيلة، والأسلحة الأقل ثقلاً، والأسلحة النارية جميع أنواع الأسلحة.

وأضاف : "نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، وليس وهميًا".

من جهتها ؛ أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب بحثت خلال الأيام الأخيرة سحب قواتها من بعض المناطق الواقعة داخل "الخط الأصفر" في قطاع غزة، رغم تمسكها سابقًا بربط أي انسحاب إضافي بنزع سلاح حماس.

ووفق مصادر عسكرية ذكرت القناة العبرية : لا يزال الخلاف قائمًا حول تعريف نزع السلاح وآليات تنفيذه والتحقق منه، بما يشمل الأسلحة والأنفاق ومواقع التصنيع.

وأضافت: كما أبدت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مخاوف من أن القوة متعددة الجنسيات المزمع انتشارها في غزة قد لا تمتلك العدد الكافي للسيطرة على المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ولم تكشف القناة عن مساحة المناطق المشمولة بالمناقشات أو توقيت الانسحاب المحتمل، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش الإسرائيلي.