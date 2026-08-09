انسحبوا فورا.. طلب عاجل من سنتكوم لـ جيش الاحتلال بخصوص جنوب لبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” طلب من إسرائيل الانسحاب من عدد من المناطق التي لا تزال قواتها موجودة فيها في جنوب لبنان.

ومن جهته أبلغ جيش الاحتلال قائد القيادة المركزية الأمريكية، (سنتكوم)، أنها ستتحرك عسكريًا ضد إيران في حال مضت الأخيرة في تطوير برنامجيها النووي والصاروخي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه واشنطن تحركاتها السياسية والعسكرية في المنطقة، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، ولا سيما بعد الأشهر الماضية التي شهدت مواجهات غير مسبوقة بين الطرفين.

دمرت قوات من اللواء القتالي 55 وقوات يحيى علم التابعة للفرقة 91، بالجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، نفقاً تحت الأرض، وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة.



كما زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم العثور في الموقع على كميات كبيرة من الأسلحة، منها: بنادق كلاشينكوف، وصواريخ، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة مدفعية، وقذائف آر بي جي.

وفي وقت سابق، ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان خلال الأيام الماضية، متحدثًا عن استهداف ما وصفهم بـ«إرهابيين»، وذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل «تحركت بقوة في لبنان» خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أنها تمكنت من القضاء على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالإرهابيين، ومن بينهم عناصر في منطقة ميدان علي طاهر.

ورفض نتنياهو الكشف عن تفاصيل العمليات التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك»، في إشارة إلى استمرار العمليات والاعتبارات الأمنية المرتبطة بها.