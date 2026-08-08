إصابة جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» في جنوب لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء ما وصفته بـ«نيران صديقة» خلال وجود القوات الإسرائيلية في قرية الطيري بجنوب لبنان، في حادثة جديدة تسلط الضوء على تعقيدات العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، في ظل استمرار التوتر والمواجهات على الجبهة اللبنانية.

وبحسب ما أوردته قناة «يورونيوز»، فإن الجندي أصيب نتيجة إطلاق نار من جانب قوات إسرائيلية، دون أن تتضح حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، طبيعة الإصابة أو ملابسات الحادث بصورة كاملة، في وقت يُنتظر فيه صدور تفاصيل إضافية من الجيش الإسرائيلي بشأن الواقعة ونتائج التحقيق الأولي فيها.

تأتي الحادثة في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، بالتزامن مع تصاعد المواجهات والضربات المتبادلة مع «حزب الله». وكانت تقارير إسرائيلية قد وثقت خلال الأشهر الماضية حوادث أخرى مرتبطة بإصابات ناجمة عن نيران صديقة خلال العمليات البرية، ما يعكس صعوبة العمل الميداني في مناطق تشهد اشتباكات متداخلة وحركة مستمرة للقوات.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار ارتفاع مستوى التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع توسع العمليات البرية والغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق عدة من الجنوب، مقابل هجمات يعلن «حزب الله» تنفيذها ضد القوات والمواقع الإسرائيلية.

وتكتسب واقعة إصابة الجندي أهمية إضافية من الناحية الميدانية، إذ إن حوادث «النيران الصديقة» غالباً ما ترتبط بظروف القتال المعقدة، وصعوبة التمييز بين مواقع وتحركات الوحدات المختلفة، خصوصاً أثناء العمليات الليلية أو داخل المناطق المبنية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، فيما تبقى احتمالات اتساع المواجهة قائمة، وسط مخاوف من تداعيات أمنية وإنسانية أكبر على السكان اللبنانيين، بالتزامن مع استمرار حالة عدم الاستقرار على الحدود.