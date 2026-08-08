زيلينسكي: أوكرانيا قادرة على إنتاج "باتريوت" لأوروبا لكن التراخيص تعرقلها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده تمتلك القدرة على إنتاج منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" لصالحها ولصالح الدول الأوروبية، لكن تأخر الحصول على التراخيص اللازمة من الولايات المتحدة وأوروبا يعرقل تحقيق ذلك.

وأوضح زيلينسكي، خلال لقائه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلجراد اليوم، أنه طلب من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، خلال السنة الأولى من الحرب مع روسيا، منح كييف تراخيص لإنتاج منظومات "باتريوت" محلياً.

وتابع الرئيس الأوكراني: "في السنة الأولى من الحرب، طلبت من بايدن أن يمنحنا تراخيص لإنتاج باتريوت. لو حصلنا عليها حينها، لكنا ننتج الآن منظومات باتريوت للجميع، بما في ذلك أوروبا".

وانتقد الرئيس الأوكراني طول الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، معتبراً أن الوقت عنصر حاسم في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وأضاف: "نحن الآن نتعامل مع الأوراق، لكن ما يطير نحونا ليس صواريخ من ورق، بل صواريخ حقيقية تقتل"، داعياً إلى ألا تقتصر معالجة ملف التراخيص على الجانب الأمريكي، بل أن تشارك فيه الدول الأوروبية أيضاً.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تواجه كذلك إجراءات ترخيص طويلة مع الجانب الأوروبي، مؤكداً الحاجة إلى تسريع التعاون الدفاعي والإنتاج المشترك.

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مباحثات مع فوتشيتش تناولت الحرب الروسية على أوكرانيا، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، ومسار أوكرانيا نحو الاندماج الأوروبي، إلى جانب التعاون الاقتصادي وجهود إعادة إعمار البلاد.

وتسعى كييف منذ اندلاع الحرب إلى توسيع قدراتها المحلية في مجال الصناعات الدفاعية وتقليل اعتمادها على الإمدادات الخارجية، في وقت يمثل فيه الدفاع الجوي أحد أكثر الاحتياجات إلحاحاً في مواجهة الضربات.