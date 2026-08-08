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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نايف أكرد يقترب من العودة إلى إسبانيا.. وريال سوسيداد يحسم أولى صفقاته

نايف أكرد
نايف أكرد
إسلام مقلد

اقترب المغربي نايف أكرد، مدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من العودة مجددًا إلى الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ريال سوسيداد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أكرد سيكون أولى صفقات ريال سوسيداد للموسم الجديد، بعدما وصلت المفاوضات مع أولمبيك مارسيليا بشأن استعارة المدافع المغربي إلى مراحل متقدمة للغاية، وأصبح الاتفاق بين الطرفين شبه مكتمل.

تفاصيل الصفقة تقترب من الحسم

وأوضحت الصحيفة أن الناديين يعملان حاليًا على حسم القيمة المالية لصفقة الإعارة، إلى جانب الاتفاق النهائي على بند خيار الشراء، الذي سيكون متاحًا لريال سوسيداد لكنه لن يكون إلزاميًا.

وفي حال الانتهاء من جميع التفاصيل، سيكون أكرد مطالبًا باجتياز الفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله رسميًا إلى ريال سوسيداد، في خطوة تمثل عودة اللاعب إلى النادي الذي سبق أن تألق بقميصه.

وتشير "ماركا" إلى أن الحالة البدنية للمدافع المغربي تمثل نقطة الاستفهام الأبرز في الصفقة، إذ يرغب ريال سوسيداد في التأكد من جاهزيته وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة، وهو الملف الذي حسم على أساسه إريك بريتوس، المدير الرياضي للنادي، قرار المضي قدمًا في الصفقة.

أكرد يبحث عن العودة للتألق

وكان نايف أكرد قد انتقل إلى أولمبيك مارسيليا خلال الصيف الماضي مقابل 23 مليون يورو، وسرعان ما فرض نفسه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الفرنسي.

إلا أن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات المدافع المغربي فتح الباب أمام رحيله عن مارسيليا خلال الميركاتو الحالي، خاصة بعدما تلقى عروضًا من أندية خليجية، من بينها السد القطري، إلى جانب اهتمام سابق من رين الفرنسي قبل انتهاء صلاحية بند فسخ عقده البالغ 15 مليون يورو.

ويمثل الانتقال إلى ريال سوسيداد فرصة لأكرد للعودة إلى الدوري الإسباني واستعادة الأجواء التي يعرفها جيدًا، في انتظار اجتيازه الفحوصات الطبية وحسم التفاصيل الأخيرة بين الناديين.

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