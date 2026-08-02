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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من ليفاندوفسكي إلى جريزمان.. كيف تغيرت ملامح الدوري الإسباني قبل انطلاق موسم 2026-2027؟

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
محمود أحمد

لم يكن سوق الانتقالات الصيفية مجرد نافذة لتدعيم صفوف الأندية الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد بل تحول إلى محطة فارقة أنهت حقبة كاملة داخل الدوري الإسباني بعدما ودع عدد من أبرز نجوم "الليجا" المسابقة تاركين خلفهم سنوات من الإنجازات والأرقام والذكريات.

ومع اقتراب انطلاق منافسات موسم 2026-2027 يوم 16 أغسطس تبدو البطولة أمام مرحلة جديدة تختلف كثيرًا عن السنوات الماضية بعدما فقدت أسماء صنعت تاريخ المسابقة في العقد الأخير في وقت تراهن فيه الأندية على جيل جديد قادر على مواصلة المنافسة محليًا وقاريًا.

ورغم أن برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد نجحوا في تدعيم صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي فإن السؤال الذي يفرض نفسه قبل ضربة البداية يبقى: هل تستطيع الليجا الحفاظ على بريقها بعد رحيل عدد من أبرز نجومها؟

نهاية حقبة ليفاندوفسكي في برشلونة

كان رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز عناوين الصيف في إسبانيا بعدما أسدل الستار على مشواره مع برشلونة عقب نهاية عقده لينتقل إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي.

ولم يحتج الهداف المخضرم إلى وقت طويل لإثبات قدراته في تجربته الجديدة بعدما سجل ثنائية في أول ظهور له بالدوري الأمريكي مؤكدًا أن غريزته التهديفية لم تتأثر رغم بلوغه السابعة والثلاثين.

ورحيل ليفاندوفسكي لا يعني فقط خسارة برشلونة لمهاجم من الطراز العالمي بل فقدان الدوري الإسباني أحد أبرز هدافيه خلال السنوات الأخيرة بعدما كان عنصرًا رئيسيًا في المنافسة على لقب الهداف وصناعة الإثارة داخل البطولة.

ريال مدريد يودع اثنين من قادته

داخل ريال مدريد انتهت رحلة المدافع النمساوي دافيد ألابا مع الفريق عقب نهاية عقده ليغادر "سانتياجو برنابيو" بعد سنوات لعب خلالها دورًا مهمًا في الخط الخلفي سواء بخبراته أو شخصيته القيادية.

ولم يحسم ألابا وجهته المقبلة حتى الآن في ظل اهتمام من أندية أوروبية وأخرى في الدوري الأمريكي.

وفي الوقت نفسه ودع داني كارفخال جماهير ريال مدريد بعد نهاية عقده ليغلق صفحة امتدت لسنوات طويلة شهدت تتويجه بالعديد من البطولات المحلية والقارية بينما تشير تقارير إلى اقترابه من خوض تجربة جديدة خارج إسبانيا.

ورغم تراجع مشاركة الثنائي في بعض الفترات فإن رحيلهما يمثل نهاية جيل ذهبي ساهم في كتابة واحدة من أنجح الفترات بتاريخ النادي الملكي.

جريزمان يغلق صفحة تاريخية

أنهى الفرنسي أنطوان جريزمان رحلته في الدوري الإسباني بعد مسيرة امتدت لسنوات بين ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي عبر بوابة أورلاندو سيتي.

ويعد جريزمان من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الليغا خلال العقد الأخير بعدما جمع بين صناعة اللعب وتسجيل الأهداف وقيادة الفرق في المواعيد الكبرى.

ورحيله لا يمثل خسارة لأتلتيكو مدريد فقط بل للدوري الإسباني بأكمله الذي يفقد أحد أبرز نجومه وأكثرهم شعبية.

وجوه جديدة تبحث عن فرصتها

لم تقتصر قائمة الراحلين على النجوم الكبار إذ غادر أيضًا الحارس الإسباني إينياكي بينيا برشلونة لينتقل إلى باناثينايكوس اليوناني بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة.

ورغم أن رحيله لم يحظ بالضجة نفسها التي صاحبت انتقالات النجوم فإنه يعكس استمرار حركة الإحلال والتجديد داخل الأندية الإسبانية التي باتت تعتمد بصورة أكبر على منح الفرصة للاعبين الشباب.

الليجا بين الخبرة والشباب

شهدت السنوات الأخيرة تحولًا واضحًا في فلسفة الأندية الإسبانية التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في المواهب الصاعدة بدلًا من التعاقد مع النجوم أصحاب الرواتب الضخمة.

ويبرز هذا التوجه بوضوح في برشلونة الذي يراهن على مجموعة من اللاعبين الشباب وكذلك ريال مدريد الذي يواصل بناء فريق للمستقبل بينما يسير أتلتيكو مدريد في الاتجاه نفسه من خلال خفض متوسط أعمار الفريق.

ويعني ذلك أن الموسم الجديد قد يشهد بروز أسماء جديدة تسعى لملء الفراغ الذي تركه النجوم الراحلون.

هل تتأثر قوة الدوري الإسباني؟

يرى كثيرون أن خروج أسماء بحجم ليفاندوفسكي وغريزمان وكارفخال وألابا قد يقلل من القيمة التسويقية للدوري الإسباني خاصة أن هذه الأسماء تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم.

في المقابل يعتقد آخرون أن الليغا اعتادت تجديد دمائها كما حدث سابقًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما عندما ظهرت أسماء جديدة أعادت البطولة إلى الواجهة.

وتبدو المنافسة هذا الموسم مرشحة لأن تكون أكثر اعتمادًا على العمل الجماعي بدلًا من وجود نجم واحد يفرض هيمنته على المشهد.

الانتقالات الصيفية الأندية الإسبانية الليجا برشلونة ريال مدريد أتلتيكو مدريد ليفاندوفسكي شيكاغو فاير الأمريكي دافيد ألابا سانتياجو برنابيو داني كارفخال جريزمان

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