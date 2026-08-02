روبيو: الأسابيع المقبلة تشهد جهودا لمحاولة استئناف المحادثات بين روسيا و أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم /الأحد/ أن واشنطن ترى نافذة جديدة لتحريك المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف رغم إدراكها حجم التعقيدات التي لا تزال تعترض التوصل إلى تسوية.

وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "سنشهد خلال الأسابيع المقبلة جهودا حثيثة لمحاولة استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب، ولكننا ندرك أيضا أن لكل جانب خطوطا حمراء واضحة ولم نصل إلى مبتغانا حتى نتمكن من تقريب وجهات النظر".

وأضاف:"لقد وجه الرئيس دونالد ترامب فريقه لاغتنام أية فرصة متاحة للسلام"، موضحا أن الولايات المتحدة قادرة على لعب دور في إنهاء هذه الحرب، وستواصل السعي لتحقيق ذلك".

وشدد الوزير الأمريكي على أن الولايات المتحدة كانت دائما مستعدة للعب دور بناء في هذا المسار.



