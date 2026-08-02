الخارجية: إطلاق منصة لتدريس المناهج المصرية بالعربية للمصريين بالخارج العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن العام الدراسي المقبل سيشهد إطلاق منصة تدريس المناهج المصرية باللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج.



وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، أن هناك توجيهات رئاسية بمتابعة أي تأثيرات على المصريين بالخارج نتيجة التصعيد في المنطقة.



وأوضح وزير الخارجية، أن الدولة تواصل جهودها لدعم التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة بدون تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة.



وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا مكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، ونجدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



