الجماهير تحلم بالصفقة التاريخية.. حافلة تجوب شوارع طرابزون بصور محمد صلاح | صور

أشعلت جماهير طرابزون سبور حماسها لاستقبال النجم المصري محمد صلاح، بعدما جابت حافلة تحمل شاشات ضخمة شوارع مدينة طرابزون التركية، تعرض أهدافًا ولقطات مميزة لقائد منتخب مصر، وذلك على خلفية التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للحافلة، التي لفتت أنظار الجماهير في شوارع المدينة، وسط حالة من التفاعل الكبير والترقب لإتمام الصفقة المرتقبة.

وتعكس هذه الخطوة حجم الحماس الذي يحيط بإمكانية انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور، إذ ينظر أنصار النادي إلى الصفقة باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الفريق، لما يمثله اللاعب من قيمة فنية كبيرة وخبرة دولية واسعة.

ولا تقتصر أهمية الصفقة المحتملة على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى الجانب التسويقي والإعلامي، حيث يتمتع محمد صلاح بشعبية هائلة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما قد يمنح النادي التركي دفعة غير مسبوقة من حيث الانتشار الجماهيري والاهتمام الإعلامي.

ورغم الزخم الجماهيري الكبير، لا يزال النادي التركي ينتظر حسم المفاوضات بشكل رسمي، في ظل استمرار تداول التقارير التي تؤكد اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.