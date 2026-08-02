روسيا: إسقاط 112 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة كورسك

أعلن ألكسندر خينشتاين حاكم مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 112 مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة خلال 24 ساعة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن أطراف المقاطعة الحدودية شهدت أيضا 70 قصفا مدفعيا استهدف مناطق جرى إخلاؤها.

وأسفر القصف عن إصابة ثلاثة أشخاص في بلدتي بيلوفسكي وكورتشاتوفسكي ومدينة ريلسك، وأضرار لحقت بمحطة للوقود ومنزلين في قرية فيشنيفو.

و من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن القوات الروسية شنّت هجوماً استهدف بلاده شمل إطلاق 35 صاروخاً -معظمها باليستية- وما يقرب من 190 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن الهجمات تركزت بشكل أساسي على العاصمة كييف ومحيطها، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وقال زيلينسكي "لقد كانت بداية صعبة لليوم بعد هجوم روسي باليستي واسع النطاق. إن أعداد مسيّرات 'شاهد' النفاثة في تزايد، ويجب على العالم بأسره أن يدرك أن روسيا تتعلم أساليب جديدة للحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجمات استمرت طوال اليوم في أنحاء مختلفة من البلاد.