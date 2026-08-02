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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية في مصر أول 7 أشهر من 2026

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصري شهدت انتعاشا واضحا في مبيعات المشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مدعوما بانخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام، وهو ما شجع شريحة واسعة من المستهلكين على العودة للشراء.

وقال واصف في بيان له اليوم، إن الزيادة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية جاءت في أعقاب التراجع الملحوظ في أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق مع تصعيد الحرب في الشرق الأوسط وصعود النفط، الأمر الذي انعكس على الأسعار العالمية ومن ثم السوق في مصر، ليمنح المستهلكين فرصة مناسبة للشراء بعد فترة من الترقب.

وأضاف أن الذهب فقد خلال عام 2026 معظم المكاسب التي حققها في بداية العام، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنحو 150 جنيها فقط لعيار 21 منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأعوام الماضية.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الاستقرار السعري ساهم في إعادة تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة مع اتجاه المستهلكين إلى الشراء بغرض الادخار والزينة في الوقت نفسه، لافتا إلى أن السوق استعادت جزءا كبيرا من حركة المبيعات الطبيعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد واصف أن صناعة المشغولات الذهبية المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء من حيث جودة التصنيع أو تنوع التصميمات، مشيرا إلى أن الشركات والمصانع المحلية طرحت مئات الموديلات الجديدة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي مختلف الأذواق.

وأوضح أن المصنعين حرصوا كذلك على توفير مشغولات بأوزان متنوعة تبدأ من الأوزان الخفيفة وصولا إلى القطع الأكبر، بما يتناسب مع مختلف الشرائح السعرية والقدرات الشرائية للمستهلكين، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الإقبال على الشراء.

أكد على أن قطاع الذهب المصري يمتلك قدرات تصنيع تنافسية كبيرة، وأن استمرار تطوير المنتجات وطرح تصميمات مبتكرة إلى جانب استقرار الأسعار سيدعم نمو مبيعات المشغولات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ثقة المستهلك في المنتج المحلي وقدرته على منافسة العلامات العالمية.

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