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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حلوى المولد 2026.. وفرة السكر واستقرار الخامات يدعمان الأسعار في الأسواق

حلوى المولد
حلوى المولد
ولاء عبد الكريم


مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، بدأت الأسواق المصرية استعداداتها المبكرة لاستقبال الموسم، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد توافر مستلزمات الإنتاج واستقرار أسعار الخامات الأساسية، بما يدعم استقرار أسعار حلوى المولد وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
 

ذروة المبيعات تبدأ خلال النصف الثاني من أغسطس
 

وأكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن المصانع والشركات المنتجة شرعت في تكثيف تعاقداتها لتوفير مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها السكر والمكسرات والسمسم والفول السوداني والجلوكوز، بالتزامن مع زيادة الطاقة الإنتاجية استعدادًا لارتفاع الطلب، متوقعًا أن تبدأ ذروة المبيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.
 

استقرار السكر يدعم أسعار الحلوى
 

وأوضح المنوفي أن سوق السكر يشهد وفرة ملحوظة واستقرارًا في الأسعار، حيث يبلغ سعر الطن حاليًا نحو 21 ألف جنيه، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على خفض الضغوط المتعلقة بتكاليف التصنيع، باعتبار السكر المكون الرئيسي في صناعة الحلوى، بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار المنتج النهائي، مع استمرار وجود فروق سعرية طبيعية ترتبط بجودة المنتج ومكوناته.
 

وأشار إلى أن استقرار سلاسل الإمداد وتوافر مخزون استراتيجي مناسب لدى الموردين يعززان قدرة الشركات على طرح كميات كافية وأصناف متنوعة وأحجام مختلفة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين وقدراتهم الشرائية.

وأضاف أن المنافسة القوية بين الشركات والمصانع خلال الموسم ستصب في صالح المواطنين، من خلال تقديم عروض تسويقية متنوعة، وتحسين جودة المنتجات، مع الحفاظ على أسعار تنافسية مدعومة باستقرار تكاليف الإنتاج.
 

تحذيرات من منافذ البيع غير الموثوقة
 

وطالب المنوفي الجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع طوال الموسم، لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على استقرار الأسواق.

 دعا المواطنين إلى شراء حلوى المولد من المنافذ الموثوقة والخاضعة للرقابة، مع ضرورة مراجعة بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية المدون على العبوات، والاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم، مؤكدًا أن توافر الخامات الأساسية واستقرار أسعارها، إلى جانب جاهزية المصانع، يعكس استعدادًا قويًا للموسم ويضمن استقرار الأسواق وتلبية الطلب المتوقع خلال موسم المولد النبوي الشريف.

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