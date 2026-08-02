بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

حرصت زوجة كريم فهمى دانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال برفقته.



تفاصيل إطلالة زوجة كريم فهمى..

وظهرت زوجة كريم فهمى باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود.



وتتميز زوجة كريم فهمى، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، تعتمد زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



واليكم الصور..