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انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
أ ش أ

انتظمت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بعدد من المحافظات، اليوم الأحد.

واطمأن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية على حسن سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثاني والتأكد من عدم وجود أى شكاوى و انتظام أعمالها .

وأشار إلى أن عدد لجان الامتحانات يبلغ 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، ويؤدي الامتحانات بها 13 ألفا و153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم المختلفة .

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات،

وفي شمال سيناء، قال حمزه رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلبة الدبلومات الفنية «الصناعى،الزراعى،التجارى والفندقي»، نظامي السنوات الثلاث والخمس، يؤدون اليوم الامتحانات وفقاً للجداول المحددة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية بمدينة العريش بالإضافة إلي غرف عمليات فرعيه بالإدارات التعليمية الست ، لمتابعه سير الامتحانات وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأشار رضوان إلى أن إجمالى عدد طلاب الدور الثاني بالدبلومات الفنية يبلغ 161 طالباً وطالبة، موزعين على 7 لجان امتحانية على مستوى المحافظة

وبدأت الامتحانات امس السبت وتستمر حتي يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري .

امتحانات الدور الثاني محافظة الغربية شمال سيناء

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