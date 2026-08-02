المحكمة الدستورية العليا تعقد ندوة مع المجلس القومي للمرأة حول تمكينها وترسيخ حقوقها في الدستور

استقبل المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على رأس وفد من المجلس، وذلك في إطار الندوة المعقودة حول تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وبحث سبل دعم الوعي الدستوري وترسيخ قيم المساواة وتمكين المرأة في المجتمع المصري.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مكانة المرأة في الدولة المصرية تمتد جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، التي جسدت فيها المعبودة "ماعت" قيم الحق والعدل، بما يعكس إدراك المصري القديم لدور المرأة في إرساء دعائم العدالة واستقرار المجتمع.

وأشار إلى أن الدستور المصري قد ترجم هذا الإرث الحضاري إلى ضمانات دستورية واضحة، في مقدمتها المادة (11)، التي أكدت التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وكفلت للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والالتحاق بالجهات القضائية دون تمييز، فضلًا عن ضمان تمثيلها تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، تنفيذًا لاختصاصاته الدستورية والقانونية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات وتعزيز قيم العدالة والمساواة.

من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات وصون المبادئ الدستورية، مؤكدة حرص المجلس برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع النصوص الدستورية موضع التنفيذ بما يعزز مكانة المرأة، في ضوء ثوابت الدولة المصرية، وكان من ثمار ذلك تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العادي.

وقد شارك في الندوة عدد من نواب رئيس المحكمة، وأعضاء المجلس، ودارت بينهم مناقشات عميقة حول دور الجهتين في إرساء المفاهيم الدستورية والقانونية الصحيحة لدور المرأة المصرية.