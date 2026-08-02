بعد إصلاح خط الكريمات.. إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى الغردقة ورأس غارب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بدء إعادة تشغيل منظومة ضخ المياه تدريجيًا إلى مدينتي الغردقة ورأس غارب، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الكريمات.

وأكدت الشركة أن تشغيل الروافع بدأ وفقًا للخطة الفنية الموضوعة، تمهيدًا لعودة الخدمة بكامل طاقتها خلال الساعات المقبلة، بما يضمن استقرار ضخ المياه ووصولها بصورة منتظمة إلى المواطنين في المدينتين.

وكان خط مياه الكريمات قد تعرض لعطل مفاجئ استدعى الدفع الفوري بفرق التشغيل والصيانة المتخصصة، حيث جرى تنفيذ أعمال الإصلاح تحت متابعة ميدانية مستمرة من اللواء المهندس بهاء عبدالمنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الخدمة في أقرب وقت.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة نجحت في الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة تجهيز الخط للتشغيل، مع بدء تشغيل الروافع بشكل تدريجي حتى تصل المياه إلى جميع المناطق المتأثرة وفق معدلات الضخ الطبيعية.

ودعت شركة مياه الشرب المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة عودة الضخ التدريجي، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية لمنظومة التشغيل لضمان استقرار الخدمة وانتظامها في مختلف المناطق المستفيدة من خط الكريمات.