تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 2026.. الحد الأدنى وخطوات تسجيل الرغبات

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء 5 أغسطس 2026، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول للعام الجامعي 2026/2027، وسط استعداد مئات الآلاف من الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، في أولى خطوات الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأعلنت الوزارة الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لطلاب النظامين الحديث والقديم، إلى جانب ضوابط تسجيل الرغبات، وقواعد التوزيع الجغرافي، والمواعيد الرسمية للتقديم، مؤكدة أن التسجيل يستمر لمدة خمسة أيام، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى غلق باب المرحلة.

موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اعتبارًا من الأربعاء 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام متتالية.

وخلال هذه الفترة، يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها إلكترونيًا في أي وقت قبل انتهاء المرحلة، على أن يكون آخر موعد لإجراء أي تعديل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026.. النظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

-الحد الأدنى: 292 درجة.

-النسبة المئوية: 91.25%.

-عدد الطلاب: 23 ألفًا و154 طالبًا وطالبة.

شعبة علمي رياضيات

-الحد الأدنى: 275.5 درجة.

-النسبة المئوية: 86.09%.

-عدد الطلاب: 16 ألفًا و46 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية

-الحد الأدنى: 229 درجة.

-النسبة المئوية: 71.56%.

-عدد الطلاب: 55 ألفًا و567 طالبًا وطالبة.

-ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى بالنظام الحديث 94 ألفًا و767 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا للنظام القديم

كما أعلنت الوزارة الحد الأدنى للطلاب المتبقين بالنظام القديم، وجاء كالتالي:

علمي علوم

-369 درجة.

-بنسبة 90%.

-عدد الطلاب: 21 طالبًا.

علمي رياضيات

-347 درجة.

-بنسبة 84.63%.

-عدد الطلاب: 7 طلاب.

الشعبة الأدبية

-270 درجة.

-بنسبة 65.85%.

-عدد الطلاب: 70 طالبًا.

-وبذلك يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الأولى 98 طالبًا وطالبة.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا

يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام:

-رقم الجلوس.

-الرقم السري الخاص بالطالب.

ولا يحتاج الطالب إلى تقديم أي أوراق خلال هذه المرحلة، حيث تتم جميع الإجراءات إلكترونيًا.

75 رغبة لكل طالب

أتاح مكتب التنسيق لكل طالب تسجيل 75 رغبة كاملة، مع ضرورة استكمال جميع الرغبات قبل حفظ البيانات.

كما يحق للطالب تعديل ترتيب الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويُعتد بآخر تعديل تم تسجيله قبل غلق باب التقديم.

أماكن ومواعيد التسجيل

يمكن تسجيل الرغبات بطريقتين:

-من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

-من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وينتهي التسجيل في آخر أيام المرحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

خطوات تسجيل الرغبات

حددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات، والتي تشمل:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/application/

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

-اختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للشعبة.

-ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-مراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي.

-طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

قواعد يجب مراعاتها أثناء التسجيل

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط عند تسجيل الرغبات، أبرزها:

-ترتيب الكليات وفق رغبة الطالب الفعلية.

-الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

-اختيار الكليات داخل النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاقات التالية.

-مراجعة الأقسام والشعب داخل الكليات، لأن كل قسم يمثل رغبة مستقلة.

-استكمال جميع الرغبات المطلوبة قبل إنهاء التسجيل.

مزايا التنسيق الإلكتروني

يتيح نظام التنسيق الإلكتروني عددًا من المزايا، من بينها:

-تسجيل الرغبات من أي مكان دون الحاجة إلى التوجه لمكتب التنسيق.

-إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

-تقليل أخطاء إدخال البيانات.

-الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من الرغبات.

-الاستعلام عن نتيجة الترشيح إلكترونيًا فور إعلانها.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى

بعد انتهاء المرحلة الأولى، يعلن مكتب التنسيق نتيجة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يمكن لكل طالب معرفة الكلية أو المعهد المرشح له باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

وتصبح بطاقة الترشيح النهائية متاحة للطباعة بعد انتهاء جميع مراحل التنسيق وإعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب، لتكون المستند الرسمي الذي يستخدمه الطالب عند التقديم بالكلية المرشح إليها.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن أعمال التنسيق هذا العام تراعي وجود طلاب بالنظامين الحديث والقديم، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تطبيق قواعد القبول المعتمدة على جميع المتقدمين وفقًا للحدود الدنيا المعلنة لكل شعبة.