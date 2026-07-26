تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 .. مؤشرات استرشادية لمعرفة الكليات المتاحة حسب مجموعك

زاد البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 ، بعد إعلان الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، والتي ظهرت على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالرقم القومي، وتحدد جامعة الأزهر الشريف موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2025-2026، بعد انتهاء امتحانات الدور لثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية، وخلال الأيام الماضية فتحت جامعة الأزهر التسجيل في اختبارات القدرات في عدد من الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات.

رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر

ومن المنتظر أن يتم تفعيل رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2025 فور بداية المرحلة الأولى من التنسيق، وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18%؛ حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، حضر منهم 59,614، ونجح 27,319، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.



متى يبدأ تنسيق جامعة الأزهر 2026؟

يبدأ تسجيل الرغبات إلكترونيًا بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025/2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني للتقدم في توقيت واحد، وذلك قبل إعلان نتيجة التنسيق والحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر الشريف.

ومن المقرر إعلان جامعة الأزهر الشريف خلال الفترة المقبلة المواعيد الرسمية لبدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنتيجة الدور الثاني، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق المخصص لذلك.

تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

توفر جامعة الأزهر الشريف نظام التنسيق الإلكتروني، الذي يتيح للطلاب إدخال بياناتهم وتسجيل رغباتهم وترتيب الكليات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 وفقًا للمجموع والقواعد المنظمة، مع السماح بتعديل الرغبات خلال المدة المحددة للتسجيل، قبل إعلان نتائج الترشيح النهائية بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

تنسيق الثانوية الأزهرية

شهد العام الماضي بدء أعمال تنسيق جامعة الأزهر خلال شهر سبتمبر، عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أتاحت الجامعة تسجيل الرغبات للطلاب وفق الجدول الزمني المحدد حينها، ومن المتوقع أن يسير تنسيق هذا العام وفق إطار زمني مشابه، مع التأكيد أن الموعد النهائي لفتح باب التسجيل سيتم تحديده رسميًا من قبل الجامعة.

ونبهت جامعة الأزهر على أن أي مواعيد متداولة بشأن انطلاق التنسيق لا تُعد معتمدة إلا من خلال القنوات الرسمية للجامعة، داعية الطلاب إلى متابعة البيانات المنشورة عبر منصاتها المعتمدة، وتجنب الاعتماد على الأخبار غير الرسمية أو الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تنسيق الازهر 2025 العام الماضي

وننشر لكم تنسيق جامعة الأزهر للعام الماضي كمرجع استرشادي يساعد الطلاب في التعرف على مؤشرات القبول بالكليات خلال العام الماضي، مع التأكيد أن تنسيق العام الحالي 2026 قد يشهد تغييرات وفقًا لأعداد الطلاب والمجاميع النهائية وقرارات جامعة الأزهر الشريف، وأن الحدود الدنيا الرسمية سيتم إعلانها عقب انتهاء أعمال التنسيق.

وفي العام الماضي تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 618 درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة 606 بنسبة 93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي (550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (513) درجة بنسبة 78.92%

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (522) درجة بنسبة80.31 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 500) درجة بنسبة 76.92%

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة 551 درجة بنسبة 84.77 %

كلية الإعلام (464) درجة بنسبة 71.38%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام (495 ) درجة بنسبة 76.15 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (484) درجة بنسبة 74.46%

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (384) درجة بنسبة 59.08%،

كلية اللغة العربية تخصص عام (384) درجة بنسبة 59.08%.

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 542 ) درجة 83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة 75.08 %

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام بنسبة 73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة 61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01 %

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات

كلية الإعلام بنسبة 83.72 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 75.76%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %.



لمعرفة تننسيق العام الماضي كاملا اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يبحث الكثير عن بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية ، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ، والتي يوجد خلالها رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ، ويسهل البحث على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ، لأن الأزهر الشريف أتاح الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم الرقمي، من خلال الدخول على بوابة الأزهر في لحظات سوف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بسهولة ويسر، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم والرقم القومي

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2026 بالاسم والرقم القومي من خلال استخدام رقم الجلوس ويظهر الاسم ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد الأزهرية وبالتالي على الطالب تسجيل الرقم القومي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر أعلن فيه عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية الأزهرية ونسب النجاح وخطوات التظلمات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا تم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 اليوم الأحد، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس والرقم القومي، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يمكن معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الآن بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في المؤتمر الصحفي، وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل الرقم القومي.

4- اختار العام الدراسي 2025-2026.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون لحظات معدودة.

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2026



بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 للاطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا