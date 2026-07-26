قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
قرار عاجل بشأن هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال
محمد فريد: الإعلان قريبا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما
رئيس فلسطين يبعث رسائل لعدد من قادة الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18%

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18%
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18%
إيمان طلعت

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، لاعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026م، الموافق للعام الهجري 1448 هجرية.

وبلغت النسبة العامة للنجاح 54.18%؛ حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.83% بتقدم 82,366 طالبًا وطالبة (45,633 طالبًا و36,733 طالبة)، حضر منهم 59,614، ونجح 27,319، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 61.53% بتقدم 81,311 طالبًا وطالبة (41,468 طالبًا و39,843 طالبة)، حضر منهم 67,724، ونجح 41,672، ليصل إجمالي المتقدمين للامتحانات هذا العام إلى 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسة تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22,660 منتدبًا.

ويعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا الآن بمقر مشيخة الأزهر الشريف للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح بالقسمين العلمي والأدبي، ومواعيد الطعون، وكل ما يتعلق بالشهادة الثانوية الأزهري لهذا العام.

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبالحاصلين على المركز الأول بفئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهدٍ ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني، عقب إعلان النتيجة، عن تهنئة للطلاب، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي أظهره الطلاب خلال هذا العام الدراسي، مقدما الشكر إلى كل أولياء الأمور على جهدهم مع أبنائهم، وتقديم الشكر كذلك إلى كل القائمين على أعمال الامتحانات، الذين جدوا واجتهدوا وأخرجوا الامتحانات على النحو الذي يليق بمنظومة التعليم بالأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية وكيل الازهر شيخ الازهر الثانوية الازهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

ترشيحاتنا

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

مواصفات وأسعار دفسك اي 5 بلس موديل 2027

جينيسيس GV70 موديل 2026

جينيسيس GV70 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

الهواتف الذكية

شركات الهواتف الذكية تبدأ استعداداتها الموسعة لإطلاق أحدث أجهزتها التقنية بالتزامن مع موسم العودة للمدارس

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد