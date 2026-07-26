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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعلّق ضرباتها ضد إيران.. واستنزاف الصواريخ يغيّر مسار المواجهة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعليق العمليات العسكرية ضد إيران مؤقتًا، في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية عن مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الدقيقة إذا استمرت المواجهة.


وذكرت شبكة CNN أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان من بين المسئولين الذين أبدوا تحفظات على توسيع الحملة العسكرية، فيما أفادت تقارير بأن الرئيس دونالد ترامب قرر تعليق الضربات بعد مناقشات مع كبار مستشاريه وقادة الجيش.

وبحسب مسئولين أمريكيين، فإن القلق يتركز على تراجع مخزون صواريخ باتريوت وثاد المستخدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بعد استخدامها بكثافة خلال العمليات الأخيرة.

وأشارت تقديرات لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن واشنطن استخدمت أكثر من 1200 صاروخ باتريوت، تزيد تكلفة الواحد منها على 4 ملايين دولار، إلى جانب أكثر من 1000 صاروخ توماهوك ونحو 1100 صاروخ جوال من طراز JASSM، فيما قد يستغرق تعويض هذه المخزونات نحو أربع سنوات.

في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن المباحثات الجارية بوساطة عُمانية بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والممرات الملاحية تشهد تقدمًا، وهو ما اعتُبر أحد أسباب تعليق الضربات الأمريكية لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

ورغم وقف العمليات مؤقتًا، لا تزال الإدارة الأمريكية تدرس خيارات استئناف الهجمات إذا تطورت الأوضاع، مع التركيز المحتمل على ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا لتقارير أمريكية، تشمل قائمة الأهداف المحتملة مجمع "جبل الفأس" قرب نطنز، الذي يُعتقد أنه يضم أجهزة طرد مركزي مخفية، إلى جانب منشآت تاليكان 2 داخل مجمع بارشين العسكري، ومراكز أصفهان وفوردو ونطنز النووية، بهدف منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية.

وزارة الدفاع الأمريكية إيران الإدارة الأمريكية مخزون الصواريخ الاعتراضية نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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