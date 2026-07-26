صحفي: الضربات الأمريكية تهدف للضغط على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي أن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مفتوحًا على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إمكانية استئناف المفاوضات، بينما يتمثل الثاني في احتمال اتساع نطاق العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة استهدفت ممارسة ضغوط على طهران لإعادتها إلى طاولة التفاوض وتحقيق مكاسب سياسية لصالح واشنطن.

وأوضح خلال حواره على قناة اكسترا نيوز أن التصريحات الصادرة عن قيادات الحرس الثوري الإيراني تعكس تمسك طهران بخيارات التصعيد، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، لافتًا إلى استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة الملاحة في المضيق، في ظل تمسك الولايات المتحدة بمبادئ القانون الدولي التي تعتبره ممرًا دوليًا.

وفي سياق متصل، أشاد بالدور الدبلوماسي المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الإشادات الدولية المتتالية، وآخرها من رئيس الفلبين، تعكس المكانة السياسية التي تتمتع بها القاهرة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الدور المصري يحظى أيضًا بتقدير من الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، بفضل تحركاته الهادفة إلى احتواء الأزمات في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان، إلى جانب الجهود الرامية لمنع اتساع رقعة الصراعات الإقليمية.

وأكد أن مصر تمتلك ثقلًا سياسيًا ودبلوماسيًا يؤهلها للقيام بدور محوري في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى تاريخها الدبلوماسي ومكانتها الإقليمية، فضلًا عن حرصها الدائم على دعم مسارات التهدئة والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.