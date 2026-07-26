رئيس الوزراء اليمني: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تنفذ أجندة إيرانية وتهدد الملاحة العالمية

أكد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن مواصلة جماعة الحوثي استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية تمثل دليلاً متجدداً على تنفيذها أجندة إيرانية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي.

وأوضح الزنداني، في منشور عبر منصة "إكس"، أن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على اليمنيين وحدهم، بل تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم، من خلال تهديد حرية الملاحة الدولية، وتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، إلى جانب إضعاف الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة تمثل مسؤولية جماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني موقف أكثر حزماً لردع ما وصفه بـ"السلوك الحوثي الإرهابي"، والعمل على تجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديده للمصالح الإقليمية والدولية.

كما أكد أن الحكومة اليمنية ستواصل التنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب شركائها في المجتمع الدولي، لمواجهة هذه التهديدات، وحماية أمن الملاحة البحرية، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على سيادة اليمن.