رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة لديها جاهزية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتسيير الحركة المرورية دون تعطيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقام مركز ومدينة بلقاس، بالتنسيق مع مركز شرطة بلقاس وإدارة مرور الدقهلية والحماية المدنية والجهات المعنية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمدينة بلقاس، بمتابعة رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق رافد جمصه بالقرب من كوبري الدوير.

و أكد محافظ الدقهلية على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، والتعامل الحاسم والسريع مع أي معوقات أو حوادث طارئة، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان انسياب الحركة المرورية على الطرق.