بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها وسط أجواء مبهجة بحضور عدد من أصدقائها ونجوم الوسط الفني، حيث لفتت الأنظار بإطلالة صيفية بسيطة وأنيقة حظيت بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت منة شلبي ارتداء طقم باللون الأخضر الباستيلي من إحدى دور الأزياء الفرنسية الشهيرة، تميز بتصميم كلاسيكي يجمع بين الجاكيت والتنورة القصيرة، ونسقته مع مكياج هادئ وإكسسوارات ناعمة أبرزت أناقة إطلالتها.

سعر إطلالة منة شلبي

وبحسب مواقع متخصصة في متابعة أزياء المشاهير، بلغ سعر الإطلالة نحو 38 ألف جنيه، لتصبح واحدة من أبرز إطلالات الفنانات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وشارك عدد من الحضور صورًا ومقاطع فيديو من الاحتفال، ظهرت خلالها منة شلبي وهي تستمتع بالأجواء الاحتفالية وترقص مع أصدقائها، وسط تفاعل واسع من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي.