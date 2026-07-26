انقطاع الكهرباء بالمحافظات.. الوزارة توضح الأسباب وتؤكد: مفيش تخفيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن استقرار الكهرباء وإمكانية العودة إلى تخفيف الأحمال.

لكن الحكومة نجحت في تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والمواد البترولية لتشغيلها بكامل طاقتها، وهو ما يضمن استمرار التغذية الكهربائية دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

الكهرباء

وفي المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن أي انقطاعات محدودة تشهدها بعض المناطق ترجع إلى أعطال فنية أو أعمال صيانة طارئة، ولا ترتبط بأي خطة لتخفيف الأحمال، في ظل استمرار جهود الدولة لضمان استقرار منظومة الكهرباء خلال موسم الصيف.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة رغم الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة والأحمال، مشددًا على أن ما يحدث من انقطاعات في بعض المناطق عبارة عن أعطال فنية طارئة وليست أزمة نقص في الكهرباء أو عودة لتخفيف الأحمال.

الأحمال تسجل رقمًا غير مسبوق

الكهرباء



وأوضح منصور عبد الغني أن أحمال الكهرباء وصلت إلى 39 ألفًا و600 ميجاوات، وهو أعلى حمل يسجل في هذا التوقيت من العام، مقارنة بنحو 37 ألف ميجاوات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الشبكة نجحت في استيعاب هذه الزيادة.

الكهرباء مستقرة ولا يوجد عجز



وأشار إلى أن الكهرباء متاحة ومستقرة، وأن الدولة نفذت خطة متكاملة لتدعيم وتقوية الشبكة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الشبكة القومية قادرة على مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف.

حقيقة انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات



وأوضح متحدث الكهرباء أن الأعطال الفنية واردة في أي شبكة كهربائية بهذا الحجم، لافتًا إلى أن العطل الذي شهدته قرية الأنايات تم التعامل معه فورًا، مع إضافة محول جديد بقدرة 25 ميجاوات، والدفع بمولدات متنقلة لضمان استمرار التغذية الكهربائية.

احتياطي كبير بالشبكة



وأكد أن الشبكة القومية تمتلك قدرات كهربائية متاحة تبلغ 47 ألفًا و250 ميجاوات، بالإضافة إلى احتياطي يصل إلى 7300 ميجاوات، وهو ما يضمن استمرار استقرار التغذية الكهربائية حتى مع ارتفاع الاستهلاك.

استثمارات ضخمة لتطوير المنظومة



وكشف أن الدولة أنفقت نحو 4.2 تريليون جنيه على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، إلى جانب 200 مليار جنيه لتطوير وتقوية الشبكات خلال العامين الأخيرين، بما يسمح باستيعاب الزيادة المستمرة في الأحمال.

لا عودة لتخفيف الأحمال



وشدد منصور عبد الغني على أنه لا توجد أي مشكلة في توفير الوقود أو إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن الانقطاعات التي قد تحدث تكون نتيجة أعطال طارئة فقط، ويتم التعامل معها وفق معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن.

كما قالت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب إن انقطاع الكهرباء بعدد من مناطق محافظة الشرقية استمر لمدة 48 ساعة نتيجة عُطل مفاجئ وقع بمحطة محولات القنايات بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن محطة محولات القنايات تغذي مركز القنايات وأجزاء من مدينة الزقازيق وعددا كبيرا من القرى والتوابع بمختلف أنحاء المحافظة

وأوضحت هاشم أن الأزمة أثرت على مناطق متعددة من بينها الطيبة وشمبارة ومنيا القمح مشيرة إلى تلقيها وعدد من نواب محافظة الشرقية استغاثات عديدة من المواطنين المتضررين من استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت أنها تواصلت مع وزير الكهرباء ونائب الوزير ومسؤولي شركة الكهرباء من أجل سرعة التدخل وإعادة التيار للمناطق المتضررة موضحة أن القيادات والمهندسين انتقلوا إلى موقع العطل لمتابعة أعمال الإصلاح على أرض الواقع

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ دفعت بعدد من المحولات المؤقتة وسيارات الطوارئ من أجل إعادة الكهرباء تدريجيا للمناطق المتضررة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح داخل المحطة.

وطالبت النائبة مروة هاشم باتخاذ خطوات استباقية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال موجات الحر من خلال مراجعة المحولات وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع قدرات المحطات التي تحتاج إلى زيادة قدرتها قبل وقوع الأزمات

وأكدت أن إعادة التيار تمت بصورة جزئية وبالتبادل بين بعض المناطق لحين إصلاح العطل بالكامل مشيرة إلى أن أعمال الصيانة استمرت حتى عودة الكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة





وعلق الإعلامي عمرو أديب على تكرار انقطاعات الكهرباء في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة هذا الصيف فرض ضغوطًا كبيرة على شبكات ومحطات الكهرباء، كما حدث في العديد من دول العالم.

وأوضح أديب أن موجات الحر الشديدة تسببت عالميًا في حرائق غابات، وحالات وفاة وإغماء، فضلًا عن الضغط على شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر شهدت أيضًا انقطاعًا للكهرباء في مناطق متفرقة مثل الجيزة والشرقية والبحيرة، واستمر الانقطاع لساعات في بعض المناطق.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة مع الاعتماد على المراوح وأجهزة التكييف والإضاءة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وما إذا كانت ناتجة عن الضغط على المحولات والمحطات أم توجد أسباب أخرى.

وطالب أديب بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع تكرار هذه الانقطاعات، خاصة بعد تجربة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في وقت سابق.