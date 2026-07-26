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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات وتحذير مستمر لمصطافي البحر المتوسط|فيديو

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

شهدت مصر اليوم الأحد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس، بعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التي سيطرت على البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات من هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة مع استمرار التحذيرات من اضطراب البحر المتوسط.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد تراجعًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 34 إلى 35 درجة مئوية.

الرطوبة مستمرة.. لكن الإحساس أفضل

وأوضحت أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة، ما يجعل درجة الحرارة المحسوسة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، إلا أن الأجواء ستكون أفضل كثيرًا مقارنة بالأيام السابقة، مع نشاط للرياح خلال فترات المساء يساعد على تلطيف الطقس.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ما زالت الأعلى حرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان 44 إلى 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تشهد محافظات شمال البلاد أجواءً أقل حرارة.

تحذير من اضطراب البحر المتوسط

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار اضطراب البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و3 أمتار، مطالبة المصطافين بالالتزام الكامل بتعليمات الإنقاذ والرايات التحذيرية وعدم النزول إلى المياه في المناطق غير الآمنة.

فرص أمطار خفيفة وأتربة ببعض المناطق

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

ارتفاع جديد في الحرارة نهاية الأسبوع

وأكدت الدكتورة منار غانم أن الأجواء المعتدلة نسبيًا ستستمر حتى الثلاثاء، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الأربعاء بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة وارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد تنصح المواطنين

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، ومتابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة بالنسبة للمصطافين ورواد الشواطئ.

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