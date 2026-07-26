خطة جديدة لتعظيم العائد الاقتصادي.. «تنمية الريف المصري» تواصل تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة

عقدت الجمعية العامة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، اجتماعها برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وبحضور ممثلى الجهات المساهمة من وزارات الزراعة والإسكان والمالية وأعضاء الجمعية العامة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للشركة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وما تحقق من نتائج على المستويات المالية والتشغيلية والتنموية، إلى جانب مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسية، وحجم الأعمال ومعدلات النمو والأرباح، ومستوى تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بما يعكس استمرار الشركة فى تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وترسيخ مكانتها بإعتبارها الذراع التنفيذية للدولة فى إدارة وتنمية أحد أهم المشروعات القومية فى قطاع التنمية الزراعية، وهو المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، خلال مناقشة تقرير مجلس الإدارة، أن الشركة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ استراتيجية متكاملة استهدفت تسريع وتيرة التنمية بمناطق المشروع فى سهل المنيا الغربى والفرافرة وتوشكى والمغرة وسيوه والطور، وتعظيم الاستفادة من الأراضى، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتفعين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، بما انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء المالى والتشغيلى للشركة.

وأشار إلى أن نتائج الأعمال التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2025 جاءت ثمرة جهود مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، فى إطار العمل المؤسسى والتخطيط العلمى والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، بما أسهم فى تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق مستهدفات المشروع، مؤكداً أن الشركة تواصل أداء دورها الوطنى فى تنفيذ رؤية الدولة للتوسع فى الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة.

وقال اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل محطة مهمة فى مسيرة الشركة، ليس فقط على صعيد النتائج المالية، وإنما كذلك فيما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية العمل التى تنتهجها الشركة فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية تجاه المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان.

وأضاف قائلاً : "دخلنا العام المالى الجديد برؤية أكثر طموحاً، ترتكز على استكمال أعمال التنمية فى مختلف مناطق المشروع، وزيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج، وكذا التوسع فى جذب الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للمشروع، ويعظِّم مساهمته فى دعم الاقتصاد الوطنى".. وأضاف أن خطة عمل الشركة خلال العام المالى الجديد تتضمن التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة منظومة إدارة الأراضى، وتكثيف أنشطة المسئولية المجتمعية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الدولة والشركاء الاستراتيجيين، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والحوكمة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالى للشركة، والتى شملت حجم الأعمال وإجمالى الإيرادات وصافى الأرباح، وكذا معدلات النمو والمركز المالى للشركة والتدفقات النقدية، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذى المتعلقة بأعمال التنمية، ونسب التنفيذ وموقف تخصيص الأراضى ومعدلات الإقبال على الاستثمار وما تحقق من تطور فى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة أبرز ما تم إنجازه خلال العام، وفى مقدمة ذلك استكمال تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية، والتوسع فى أعمال التنمية الزراعية، وتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطبيق المزيد من آليات الحوكمة والرقمنة، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة.

هذا، وقد شهدت أعمال الجمعية العامة مناقشات موسعة حول نتائج الأعمال وخطط الشركة المستقبلية، حيث أشاد أعضاء الجمعية العامة بما تحقق من إنجازات خلال العام المالى 2025، مؤكدين أن النتائج المحققة تعكس كفاءة الإدارة التنفيذية تحت القيادة الحكيمة والتخطيط الجاد للسيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، نحو حُسن استغلال الموارد والقدرة على تحقيق مستهدفات الشركة، وفق رؤية واضحة وخطط تنفيذية فعالة.

كما أعرب أعضاء الجمعية العامة عن تقديرهم للدور الذى يقوم به اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذى، مثمنين ما بذلوه من جهود أسهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى أداء الشركة، وتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الوطنية الرائدة فى إدارة وتنفيذ المشروعات القومية، مؤكدين أن الأداء الذى تحقق خلال العام المالى 2025 يمثل نموذجاً ناجحاً للإدارة المؤسسية الرشيدة، ويعكس الإلتزام الكامل بتحقيق أهداف الدولة فى مجالات التنمية الزراعية والتنمية المستدامة.

وفى ختام أعمالها، وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، واعتماد نتائج الأعمال وفقاً لما عُرض على الجمعية.. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على البنود المدرجة بجدول أعمالها، وذلك وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسى للشركة، معربةً عن خالص تقديرها لما تحقق من إنجازات، ومتمنيةً للشركة دوام النجاح فى استكمال مسيرة التنمية، ومواصلة الإسهام الفاعل فى تنفيذ المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يدعم مستهدفات "الجمهورية الجديدة" فى تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة.