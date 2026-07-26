مصرع شخص مجهول الهوية في حادث بطريق الإسكندرية - مطروح

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بعدما صدمته سيارة أثناء سيره على طريق الإسكندرية - مطروح، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.

مستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جثمان شخص مجهول الهوية، حيث تبين وفاته متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الحادث، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العمل على تحديد هوية المتوفى.