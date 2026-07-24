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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى النجيلة ويوجه بإنشاء عيادة قلب متكاملة ووحدة مناظير

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مستشفى النجيلة المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى، وذلك في إطار جولته الميدانية بمركز ومدينة النجيلة.


المرور على أقسام المستشفى 

وشملت الجولة المرور على عدد من أقسام المستشفى، من بينها الاستقبال، والأشعة، والعناية المركزة، والولادة، وحضانة الأطفال التي تضم 10 حضانات، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمترددين.

ووجّه محافظ مطروح بحصر جميع احتياجات المستشفى من الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات، مع إعداد مقترح لتخفيض قيمة الكشف الاقتصادي للمواطنين، على أن تتحمل المحافظة فارق التكلفة، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

قوافل طبية 
كما وجّه بتنظيم قوافل طبية متخصصة تخدم قطاع غرب مطروح بالكامل، مع الإعلان عن إجراء عمليات جراحية مجانية ضمن القوافل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم.

عيادة قلب متكاملة 
وفي خطوة تستهدف تطوير المنظومة الصحية بمدينة النجيلة، تم الاتفاق على إنشاء عيادة قلب متكاملة تضم مختلف خدمات التشخيص والعلاج، وعلى رأسها جهاز الإيكو، إلى جانب تدشين وحدة مناظير، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية، بما يرفع كفاءة الخدمات العلاجية ويحد من انتقال المرضى إلى المدن الأخرى لتلقي الرعاية الطبية.

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