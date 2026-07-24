بسبب ارتفاع الأمواج.. غلق 3 شواطئ مفتوحة في مطروح

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، غلق عدد من الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين، ومنع السباحة بها، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

الشواطئ المغلقة

وأوضحت رئاسة مدينة مطروح أن قرار الغلق يشمل شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، نظرًا لارتفاع الأمواج، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر بهذه المناطق حتى تحسن الأحوال البحرية.

شواطئ آمنة

وفي المقابل، أكدت رئاسة مدينة مطروح استمرار استقبال المصطافين بالشواطئ الآمنة، وهي روميل، الهنا والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، حيث تتوافر بها فرق الإنقاذ وجميع إجراءات السلامة اللازمة.

متابعة حالة البحر

وشددت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح على استمرار المتابعة الميدانية لحالة البحر على مدار اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج.

ودعت المواطنين ورواد الشواطئ إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن فتح أو غلق الشواطئ وفقًا لحالة البحر.