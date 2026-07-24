وفيات ومصابين .. أسماء ضحايا انقلاب سيارة بطريق بني عديات في أسيوط

حصل موقع صدى البلد على أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني عدي الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وتبين أن المتوفين هما “ محمود . ع . ح”، (35 عامًا)، و" أحمد. م . ح"، (30 عامًا)، فيما أصيب" محمد. ع . م “، (30 عامًا) بكسر في الجمجمة، و” ممدوح . م .ح "، (53 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم.



وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية بني عدي الصحراوي الغربي، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.