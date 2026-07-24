ناقلة واحدة فقط.. تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز

تراجع عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط أمس الخميس، في أدنى مستوى منذ السابع من مايو، مع استمرار المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، وعودة أسعار النفط إلى التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات ملاحية ؛ عبرت ناقلة واحدة مضيق هرمز في 23 يوليو ، مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق.

في المقابل، أظهرت بيانات كبلر ارتفاع إجمالي عدد ناقلات السلع العابرة لمضيق باب المندب إلى 32 ناقلة أمس الخميس، مقارنة بـ26 ناقلة في اليوم السابق.

ومن بين هذه السفن، تتجه 14 ناقلة إلى البحر الأحمر، بينما تغادر 18 ناقلة المضيق في اتجاه خليج عدن.

وغادرت ناقلة النفط العملاقة New Giant الخميس محملة بمليوني برميل من خام البصرة العراقي ومتجهة إلى الصين.

كما عبرت سفن البضائع في باب المندب ارتفع إلى 32 سفينة في 23 يوليو، بينها 9 سفن تحمل النفط الخام.