الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات الهجوم على سفينة سعودية في البحر الأحمر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الذي تعرضت له سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وشددت الوزارة تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي من شأنها المساس بسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة.

كما جددت الوزارة موقف دولة فلسطين الثابت في احترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي بما يسهم في إنجاح خطط التنمية والازدهار للشعوب العربية والإسلامية، وللبشرية جمعاء.