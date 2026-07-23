قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام آلاف المستوطنين للأقصى وتحذر من مخططات تقويض الوضع التاريخي والقانوني

اقتحام آلاف المستوطنين "للأقصى"
اقتحام آلاف المستوطنين "للأقصى"
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام الاستيطاني الأوسع نطاقا منذ أشهر الذي نفذه أكثر من 3228 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم الشريف، يتقدمهم الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير"، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، وما رافقه من أداء للطقوس التلمودية، ورفع أعلام سلطات الاحتلال، ومظاهر استفزازية داخل باحات المسجد، في محاولة للتعدي على هويته الإسلامية الخالصة، وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وحذرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- من مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى وتقويض وضعه التاريخي والقانوني، من خلال تكثيف الدعم والحماية للمقتحمين، وفرض الحواجز والعوائق أمام وصول المصلين المسلمين، والسماح بأداء الطقوس التلمودية ورفع أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لنقل هذه الانتهاكات إلى مرحلة تثبيت وقائع غير قانونية على الأرض، وفرض التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف.

وشددت، على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة على مدينة القدس، وان جميع الإجراءات والتدابير والممارسات هي باطلة ولاغية لا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي، وان جميعها يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن 476، و478. وتؤكد أن دولة فلسطين صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما دعت "الخارجية" الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، واتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف الوجود الدولي في الميدان، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع الاحتلال فرض أي قيود على وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم في المدينة المقدسة، أو فرض أي وقائع استيطانية جديدة بالقوة وفرض احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام الاستيطاني المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي عن الأجيال الجديدة: عارفين لاعيبة العالم ولا يعرفون العشرة المبشرين بالجنة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قبل ما تحاسب ابنك.. اسأل نفسك: اديته حقوقه ولا لأ؟

المجلس الأعلى للثقافة

"القوة في شبابنا".. مبادرة جديدة لصقل مهارات الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد