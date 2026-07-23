الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة حتى نهاية يوليو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب المحافظات، بينما تكون حارة على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن الموجة الحارة من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء 28 يوليو، مع ارتفاع نسب الرطوبة بما يرفع الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية، خاصة خلال فترة الظهيرة.

ولفتت إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، إلى جانب ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لاسيما المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 24 يوليو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 للعظمى، والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: 31 للعظمى، والمحسوسة 34.

* شمال الصعيد: 38 للعظمى، والمحسوسة 40.

* جنوب الصعيد: 44 للعظمى، والمحسوسة 45.

السبت 25 يوليو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 للعظمى، والمحسوسة 39.

* السواحل الشمالية: 30 للعظمى، والمحسوسة 34.

* شمال الصعيد: 39 للعظمى، والمحسوسة 41.

* جنوب الصعيد: 43 للعظمى، والمحسوسة 44.

الأحد 26 يوليو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 للعظمى، والمحسوسة 38.

* السواحل الشمالية: 29 للعظمى، والمحسوسة 33.

* شمال الصعيد: 37 للعظمى، والمحسوسة 39.

* جنوب الصعيد: 44 للعظمى، والمحسوسة 45.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الحرص على الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، إضافة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات تخص حالة الطقس