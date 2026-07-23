توك شو| استقرار الطقس والذهب والعملات.. الرئيس السيسي: مسيرة البناء مستمرة بعزيمة المصريين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية يوليو

تشهد مصر اليوم، الخميس، ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مختلف المحافظات، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على أغلب الأنحاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونقله برنامج “صباح البلد”.

وأكدت الهيئة أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة التي ترفع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم المسجلة في الظل.

أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تقريره الاقتصادي، استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، خاصة في ظل ارتباط أسعاره بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.

ويظل الذهب من أكثر أدوات الادخار والاستثمار التي تحظى باهتمام واسع، ما يجعل أسعاره محل متابعة يومية من قبل المقبلين على الشراء أو البيع.

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يلقي الرئيس السيسي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، التي مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأرست مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، ورسخت مكانة العمال كشريك رئيسي في عملية البناء والتنمية.

الرئيس السيسي: مسيرة البناء مستمرة بعزيمة المصريين وثقتهم في مستقبل الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية بعزيمة لا تلين، مستندة إلى إرادة شعبها وثقته في مستقبل وطنه.



وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة العمل الجاد والتخطيط، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات.

الرئيس السيسي: منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين لتخوض مسيرة التنمية الشاملة ومواجهة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله لا يضيع أجر من يحسن عملا، موجها التحية الخالصة لقائد ثورة يوليو المجيدة وجيش مصر الأبي وشرطتها الباسلة وكل أيدٍ مصرية تبني.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: "كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر دائما وأبدا".

الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب ورسخنا حرية الاعتقاد وشيدنا بنية أساسية عصرية

قال الرئيس السيسي، إننا واجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وأزلنا العشوائيات وأقمنا مدنًا جديدة، واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتقدمة.

واضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن الدولة كثفت جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ودعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

الرئيس السيسي: استحضار المناسبات الوطنية يعزز الوعي ويجنب تكرار أخطاء الماضي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استحضار المناسبات الوطنية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي الوطني واستخلاص الدروس من التاريخ، بما يساعد على تجنب تكرار أخطاء الماضي.



وأوضح خلال كلمته في ذكرى ثورة 23 يوليو، أن قراءة التاريخ بصورة واعية تسهم في بناء أجيال قادرة على الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.

الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23 يوليو 2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف.

ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية، وانعكاسها على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

عادل العمدة: ثورة 23 يوليو جسدت ملحمة تاريخية

قال عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن ثورة 23 يوليو جسدت ملحمة تاريخية لمصر ولكثير من دول العالم، متابعا: الثورة كانت بمثابة نقطة الانطلاق للعديد من الدول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الثورة قامت من أجل عدم التمييز والاحتكار، حيث نجحت الأيادي المصرية الخاصة من تحقيق إنجاز عالمي ثابت في الأذهان والقلوب.