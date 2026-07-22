محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة

فى ضوء الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة ، بعث المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه فى إستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وتحقيق المزيد من الإنجازات فى ظل الجمهورية الجديدة .

تهنئة بإسم أبناء أسوان وقياداتها

وأكد المهندس عمرو لاشين فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان، والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية، يتقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية بخالص التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، التى ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث ، ومبعث فخر وإعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء .

دعوات بمواصلة مسيرة التنمية

وأشار محافظ أسوان فى برقيته إلى أن أبناء المحافظة يتوجهون إلى المولى عز وجل بأن يوفق الرئيس قائداً للمسيرة الوطنية ، ورباناً لسفينة الوطن ، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الخير والتقدم والإزدهار لمصر ، وأن يعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة والعافية ، وعلى الشعب المصرى بالأمن والإستقرار والتنمية .

برقيات تهنئة لكبار رجال الدولة



كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أشرف سالم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار.



إرسال برقيات التهنئة يأتى تأكيداً على الإعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة للذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة ، وتقديم خالص الأمنيات بأن تواصل مصر مسيرة التنمية والرخاء فى ظل قيادتها الحكيمة .