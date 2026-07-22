أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 22-7-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء 22-7-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.
أسعار الخضراوات اليوم بأسوان
- الطماطم 20 جنيها للكيلو.
- البطاطس 15 جنيها للكيلو.
- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو.
- جزر 25 جنيها للكيلو.
- كوسة 30 جنيها للكيلو.
- باذنجان 15 جنيها للكيلو.
- باذنجان عروس أسود وأبيض سعره من 30 جنيها للكيلو.
- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.
- بصل أحمر 15 جنيها للكيلو.
- شطة أومجى 30 جنيها.
- فلفل 40 جنيها للكيلو.
- ملوخية 20 جنيها للكيلو.
- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.
- خس 10 جنيهات.
- بامية 80 جنيها للكيلو.
- بانجر 40 جنيها للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان
- بطيخ يتراوح سعره ما بين 15:20 جنيها للكيلو.
- مانجو 30 جنيها للكيلو.
- عنب 35 جنيها للكيلو.
- برقوق 40 جنيها للكيلو.
- موز 35 جنيها للكيلو.
- تفاح يتراوح سعره من 60 : 80 جنيها للكيلو.
- كانتلوب 20 جنيها للكيلو.
- خوخ 30 جنيها للكيلو.