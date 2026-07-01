قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متواجد خارج البلاد.. الداخلية تكشف تفاصيل إبتزاز شخص لزوجته بالدقهلية
ننشر ضوابط الامتحان الصيفي 2026 بجامعة الأزهر | 500 جنيه للمادة الواحدة
رفضت الارتباط به.. شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال النصف الأول من 2026

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالمحافظة لدعم تطوير القطاع الصحى ، وفقاً لتعليمات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وفى ظل التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والشركاء المعنيين.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وبناء نظام صحى حديث يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين .

تطوير المنظومة الصحية وفق أعلى معايير الجودة
وأكد محافظ أسوان أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد نجاح تطبيق معايير الإعتماد والجودة فى تطوير الأداء المؤسسى داخل المنشآت الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعزز ثقة المواطنين فى المنظومة ، ويواكب مستهدفات الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .
109 منشآت صحية تحصل على الإعتماد
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى القاضى مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أن النصف الأول من عام 2026 شهد تحقيق نتائج متميزة فى مجال الجودة الصحية، حيث إرتفع عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الإعتماد وفقاً لمعايير الهيئة المعتمدة دولياً إلى 109 منشآت صحية، بما يعكس التقدم المستمر فى رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

جهود متنوعة


زيارات رقابية ودعم فنى لتعزيز الإلتزام بالمعايير
وأضافت أن فرع الهيئة نفذ 84 زيارة رقابية لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق معايير الجودة، و35 زيارة للدعم الفنى لمساندة المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على الإعتماد، إلى جانب 46 زيارة تسويقية لنشر ثقافة الجودة والتعريف بدور الهيئة وخدماتها، فضلاً عن تنفيذ 75 زيارة لقياس رضا المتعاملين بهدف تقييم مستوى الخدمات والإستفادة من آراء المواطنين فى دعم جهود التطوير المستمر.
دعم الكوادر الصحية وبناء القدرات
وفى إطار دعم الموارد البشرية بالقطاع الصحى، نجح فرع الهيئة فى تسجيل 5934 عضواً بقاعدة بيانات أعضاء المهن الطبية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة منظومة الإعتماد والرقابة الصحية، ودعم التخطيط المستقبلى، والإرتقاء بقدرات الكوادر الطبية داخل المحافظة.
نشر ثقافة الجودة وتعزيز الشراكات
كما واصل فرع الهيئة مشاركته الفاعلة فى المؤتمرات والفعاليات العلمية والمهنية، وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف نشر ثقافة الجودة والإعتماد، وتعزيز الشراكات التى تدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسى.
إستمرار خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة
وأكدت الدكتورة هدى القاضى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ برامج الدعم الفنى والتأهيل والرقابة، والتوسع فى إعتماد المزيد من المنشآت الصحية، وزيادة برامج التدريب والتوعية ونشر ثقافة الجودة، بما يسهم فى رفع جاهزية جميع المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، ودعم إستدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتحقيق رؤية الدولة فى توفير خدمات صحية متطورة وآمنة لكل مواطن.

تواصل محافظة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، تنفيذ خطط تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة المنشآت والكوادر الطبية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والإعتماد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين، ويعزز مسيرة التنمية الصحية وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

فوائد الفتيس المانيوال

دراسة صادمة.. الفتيس المانيوال ينشط العقل والأوتوماتيك يسبب النعاس

أستون مارتن

سيارة خارقة شهيرة تغرق في «شبر مياه».. ومحركها مهدد بالتلف

اتمتة

تفاصيل جديدة حول أتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد