محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال النصف الأول من 2026

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالمحافظة لدعم تطوير القطاع الصحى ، وفقاً لتعليمات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وفى ظل التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والشركاء المعنيين.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وبناء نظام صحى حديث يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين .

تطوير المنظومة الصحية وفق أعلى معايير الجودة

وأكد محافظ أسوان أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد نجاح تطبيق معايير الإعتماد والجودة فى تطوير الأداء المؤسسى داخل المنشآت الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يعزز ثقة المواطنين فى المنظومة ، ويواكب مستهدفات الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

109 منشآت صحية تحصل على الإعتماد

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى القاضى مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أن النصف الأول من عام 2026 شهد تحقيق نتائج متميزة فى مجال الجودة الصحية، حيث إرتفع عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الإعتماد وفقاً لمعايير الهيئة المعتمدة دولياً إلى 109 منشآت صحية، بما يعكس التقدم المستمر فى رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

جهود متنوعة



زيارات رقابية ودعم فنى لتعزيز الإلتزام بالمعايير

وأضافت أن فرع الهيئة نفذ 84 زيارة رقابية لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق معايير الجودة، و35 زيارة للدعم الفنى لمساندة المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على الإعتماد، إلى جانب 46 زيارة تسويقية لنشر ثقافة الجودة والتعريف بدور الهيئة وخدماتها، فضلاً عن تنفيذ 75 زيارة لقياس رضا المتعاملين بهدف تقييم مستوى الخدمات والإستفادة من آراء المواطنين فى دعم جهود التطوير المستمر.

دعم الكوادر الصحية وبناء القدرات

وفى إطار دعم الموارد البشرية بالقطاع الصحى، نجح فرع الهيئة فى تسجيل 5934 عضواً بقاعدة بيانات أعضاء المهن الطبية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة منظومة الإعتماد والرقابة الصحية، ودعم التخطيط المستقبلى، والإرتقاء بقدرات الكوادر الطبية داخل المحافظة.

نشر ثقافة الجودة وتعزيز الشراكات

كما واصل فرع الهيئة مشاركته الفاعلة فى المؤتمرات والفعاليات العلمية والمهنية، وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة التوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف نشر ثقافة الجودة والإعتماد، وتعزيز الشراكات التى تدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسى.

إستمرار خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة

وأكدت الدكتورة هدى القاضى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ برامج الدعم الفنى والتأهيل والرقابة، والتوسع فى إعتماد المزيد من المنشآت الصحية، وزيادة برامج التدريب والتوعية ونشر ثقافة الجودة، بما يسهم فى رفع جاهزية جميع المنشآت الصحية بمحافظة أسوان، ودعم إستدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتحقيق رؤية الدولة فى توفير خدمات صحية متطورة وآمنة لكل مواطن.



تواصل محافظة أسوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، تنفيذ خطط تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة المنشآت والكوادر الطبية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والإعتماد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين، ويعزز مسيرة التنمية الصحية وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.