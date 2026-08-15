أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في السوق المصري.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الكهربائية، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، مع تنوع الأسعار أيضًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في السوق المصري

جيلي EX2

جيلي EX2

دعمت جيلي EX2 بمحرك كهربائي يضخ 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 749,900 إلى 849,899 جنيها.

شيفروليه سبارك EV

شيفروليه سبارك EV

تأتي شيفروليه سبارك EV بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 101 حصان، و180 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع بطارية تحقق مدى 360 كم، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 999,000 جنيه.

بي واي دي دولفين

بي واي دي دولفين

تعتمد بي واي دي دولفن على محرك كهربائي بقوة 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومترًا، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

اركفوكس تي 1

اركفوكس تي 1

تأتي اركفوكس تي 1 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، و176 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يصل لـ 425 كيلومترًا، ويتراوح السعر بين 924,900 و 994,900 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

زودت السيارة إم جي 4 بمحرك كهربائي بقوة 168 حصانًا أو 200 حصان حسب الفئة، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، بينما تبدأ أسعار السيارة من مليون و200 ألف جنيه.