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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوسيد تكشف الستار عن جرافيتي GT-S وهذا سعرها عالميًا.. صور

لوسيد جرافيتي GT-S
لوسيد جرافيتي GT-S
صبري طلبه

كشفت لوسيد عن جرافيتي GT-S الجديدة، التي ظهرت للمرة الأولى ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا، وتجمع السيارة بين منظومة دفع كهربائية عالية القوة وتصميم ذي طابع رياضي عائلي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية.

قوة كهربائية تصل إلى 1070 حصانًا

تعتمد لوسيد جرافيتي GT-S على منظومة دفع كهربائية مكونة من محركين، وتصل القوة الإجمالية إلى 1070 حصانًا، وهو رقم يضع السيارة في فئة سيارات SUV الكهربائية ذات الأداء المرتفع. 

لوسيد جرافيتي GT-S

وترتبط هذه المنظومة بنظام دفع كلي، ما يسمح بتوزيع القوة على العجلات وفق ظروف القيادة، بينما تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال نحو 3.1 ثانية.

حزمة Dynamic Handling ترفع قدرات التحكم

دعمت لوسيد جرافيتي GT-S بحزمة Dynamic Handling Package  التي تتضمن نظام توجيه للعجلات الخلفية وتعليقًا هوائيًا متكيفًا، وتستهدف هذه التجهيزات تحسين استجابة السيارة والتحكم في حركتها، خصوصًا مع القوة الكبيرة التي توفرها منظومة الدفع الكهربائية. 

لوسيد جرافيتي GT-S

تصميم لوسيد جرافيتي GT-S

حصلت جرافيتي GT-S على تفاصيل تصميمية تمنحها حضورًا أكثر رياضية، من بينها المصابيح الأمامية ذات الخطوط الحادة والجنوط الرياضية ومقابض الأبواب المخفية داخل الهيكل.

لوسيد جرافيتي GT-S

كما تظهر في الجزء الخلفي لمسات إضافية تشمل السبويلر الرياضي المثبت أعلى الباب الخلفي، إلى جانب إضاءة تحمل اسم LUCID، وتكتمل الصورة الخارجية بمجموعة من المستشعرات والأنظمة المرتبطة بوظائف السيارة وتقنيات المساعدة أثناء القيادة.

لوسيد جرافيتي GT-S

تجهيزات لوسيد جرافيتي GT-S

تعتمد جرافيتي GT-S على تصميم يركز على التقنيات الرقمية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاشة أمامية مخصصة لعرض بيانات القيادة، إلى جانب شاشة مركزية للتحكم في عدد من وظائف السيارة، كما تتضمن التجهيزات نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، إضافة إلى نظام صوتي وترفيهي ومجموعة من تقنيات مساعدة السائق وعناصر الحماية.

سعر لوسيد جرافيتي GT-S عالميًا

تقدم لوسيد جرافيتي GT-S بسعر يبدأ عالميًا من 127,750 دولارًا أمريكيًا.

لوسيد جرافيتي GT S جرافيتي GT S لوسيد جرافيتي GT S

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