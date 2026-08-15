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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيد الشهامة.. هشام موسى يروي قصة زياد الذي أنقذ 6 أشخاص قبل وفاته غرقًا

غرق
غرق
محمد البدوي

سلط الإعلامي هشام موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، الضوء على قصة الشاب زياد محمد، البالغ من العمر 18 عامًا، الذي ضحى بحياته لإنقاذ 6 أشخاص من الغرق على شاطئ البيطاش بالإسكندرية.

النزول إلى البحر ومحاولة إنقاذهم

وأوضح موسى أن زياد كان موجودًا على الشاطئ عندما سمع استغاثات 6 أشخاص بعدما جرفتهم الأمواج وكادوا أن يغرقوا، فلم يتردد لحظة في النزول إلى البحر ومحاولة إنقاذهم.

وأضاف أن الشاب تمكن بالفعل من إنقاذ الأشخاص الستة واحدًا تلو الآخر، قبل أن تستنزف عملية الإنقاذ كل طاقته، ويجرفه التيار بسبب شدة الأمواج، ليفارق الحياة بعدما نجح في إنقاذ أرواح الستة.

ووصف هشام موسى الشاب زياد محمد بأنه «شهيد الشهامة» وبطل حقيقي، مؤكدًا أن ما فعله يجسد أسمى معاني التضحية والشجاعة، بعدما خاطر بحياته من أجل إنقاذ أشخاص لا يعرفهم.

أنقذ 6 أشخاص من الموت

وأشار إلى أن زياد رحل عن عمر 18 عامًا، لكنه ترك وراءه موقفًا إنسانيًا سيظل شاهدًا على شجاعته، بعدما أنقذ 6 أشخاص من الموت قبل أن تكتب له النهاية غريقًا.

واختتم هشام موسى حديثه بالدعاء للشاب زياد محمد بالرحمة والمغفرة، وأن ينير الله قبره، ويلهم أسرته الصبر والسلوان على فراقه.

زياد غرق زياد غرق الشاب زياد هشام موسى

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