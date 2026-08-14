مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور

انتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الأقصر إلى موقع حادث غرق 5 شباب من أبناء قرية الدير داخل مياه نهر النيل بمنطقة الغردقة بإسنا بجوار الخزان الجديد لمتابعة تطورات الواقعة والإشراف على جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين

وتواجد في موقع الحادث اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر لمتابعة الموقف ميدانيا والوقوف على مستجدات عمليات البحث والتمشيط داخل مياه النيل

وتواجد اللواء عمر محمد عيسوي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت واللواء محمد عادل مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد مرعي مدير إدارة مرور الأقصر لمتابعة الإجراءات الأمنية وتأمين موقع الحادث ودعم جهود فرق الإنقاذ

وشهد موقع الحادث تواجد المقدم محمد ماهر مأمور مركز شرطة إسنا والمقدم أحمد المراغي رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت والمقدم محمد كمال رئيس مباحث إسنا وعدد من قيادات مديرية أمن الأقصر

ودفعت الأجهزة المعنية بعدد من لنشات الإنقاذ النهري وفرق البحث والمعدات اللازمة لتمشيط مياه النيل بمنطقة الغردقة ومحيط موقع الحادث بحثا عن الشابين المفقودين

وكانت منطقة الغردقة بإسنا بجوار الخزان الجديد قد شهدت حادث غرق مأساوي بعدما توجه عدد من الشباب إلى مياه النيل للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة قبل أن يتعرض 5 منهم للغرق

وأسفر الحادث حتى الآن عن انتشال 3 جثامين فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن شابين مفقودين داخل المياه

وتشمل أسماء ضحايا الحادث الذين تم انتشالهم علاء صلاح مصطفى 16 عاما وأحمد عيران مصطفى 18 عاما وعبدالرؤوف الركابي ضوى 17 عاما

بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أحمد صالح عوض 18 عاما وعبدالرحمن أيمن الهنداوي 19 عاما

وحرص اللواء جميل حسن مدير أمن الأقصر على متابعة عمليات البحث بنفسه من موقع الحادث حيث تابع تحركات فرق الإنقاذ وأعمال التمشيط داخل المياه واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بالتزامن مع استمرار جهود الإنقاذ ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والتمشيط داخل مياه النيل للوصول إلى الشابين المفقودين وانتشالهما

وتواصل القيادات الأمنية والأجهزة المعنية متابعة الموقف ميدانيا لحين انتهاء عمليات البحث والتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة