أفكار جديدة .. إلهام شاهين تشيد بحفل أحمد سعد

أشادت الفنانة إلهام شاهين بحفل النجم أحمد سعد، معربة عن سعادتها بالأجواء المبهجة والأغاني الجديدة التي قدمها خلال الحفل.

حفل أحمد سعد

وكتبت إلهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجمل ليلة مع النجم أحمد سعد وأغاني ألبومه الجديد.. حفل رائع مليء بالبهجة والجمال، كل الأغاني جميلة جدًا، وأفكار جديدة ومتنوعة، وموسيقى أكثر من رائعة».

وأضافت: «شكرًا أحمد سعد صديقي الغالي، أسعدتنا جدًا جدًا بصوتك الجميل والاستعراضات المميزة، وعلى فكرة بنوتتك صوتها جميل وأغنيتكم مع بعض لذيذة ومبهجة، وتامر عاشور كان رائعًا في الغناء وفي الروح الحلوة الطيبة.. حقيقي كانت ليلة من أسعد الليالي.. أحمد سعد جاب لنا السعد».